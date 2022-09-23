Путін із червоною папкою взявся перевиховувати молодь (відео) 

Росіяни протестують проти мобілізації і тікають із РФ, тож Кремль шукає методи, як їх від цього віднадити

Президент Росії Володимир Путін 23 вересня на оперативній нараді Радбезу РФ запропонував обговорити питання, пов'язані з моральним та патріотичним вихованням молоді. При цьому кремлівський диктатор був із червоною папкою.

Імовірно, переживання кремлівського режиму через виховання молоді пов'язане із тим, що росіяни не в захваті від перспективи стати гарматним м'ясом і померти в Україні. Від 21 вересня, коли Путін оголосив про мобілізацію, на протести переважно виходить саме молодь, частина росіян призовного віку намагається втекти з країни-агресорки, щоб не йти воювати.

При цьому цікаво, що у діловому та бізнес-середовищі червона папка має символічне значення. У теках такого кольору міститься детально розроблений план дій, відповідей і поведінки в умовах непередбачуваних позаштатних ситуацій. Вона дає можливість зустріти кризу підготовленим. Червона папка складається з трьох частин і містить інструкції з підготовки до кризових подій, інструкції щодо реагування під час кризи, а також механізм дій у посткризовий період.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

При цьому рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.