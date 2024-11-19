Радник Байдена пояснив, чому Україна стрімко втрачає території

Джейк Салліван заперечив тезу про те, що перемога України на фронті залежить лише від озброєння

Україна повинна мобілізувати більше людей, оскільки нинішні проблеми на фронті зумовлені не браком зброї, а дефіцитом особового складу. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS.

Салліван заперечив твердження про те, що перемога України залежить лише від озброєння.

«Ми вважаємо, що не одна система озброєнь має вирішальне значення у цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україна повинна зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з погляду кількості сил, які вона має на лінії фронту. Йдеться про боєприпаси і про всі інші речі, які складають національну силу країни, її моральний дух, згуртованість, промислову базу», – пояснив він.

Радник Байдена прокоментував запитання про те, чи могли б вплинути на ситуацію у війні швидші рішення США про надання того, чи іншого озброєння Україні.

«Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як ми надали танки (Abrams – «Главком») Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми надали танки. Ми надали винищувачі F-16. Ми надали Himars. Ми надали «Патріоти». Ми надали багато з того, про що ви казали раніше, що ми не надамо. І справа не в минулому. Це, скоріше, сьогодні Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона поводиться на полі бою», – зазначив Салліван.

За словами посадовця, «найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками пролягає через мобілізацію і людські ресурси».

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю. Цю інформацію підтвердив помічник держсекретаря США Браян Ніколс.

До слова, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.