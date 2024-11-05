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Зеленський розповів нові деталі про план посилення України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів нові деталі про план посилення України
Президент України провів тривалу нараду з військовим командуванням та урядом
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент заслухав воєнні пропозиції щодо пунктів плану внутрішнього посилення України

Уряд та військове командування працюють над планом внутрішнього посилення України. Він, зокрема, стосується, й досягнення цілей на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Сьогодні було багато нашої внутрішньої роботи, роботи над пунктами плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства. Сьогодні були військові пропозиції – пункти щодо фронту. Наша стратегія й тактика дій», – розповів Зеленський.

За словами президента, необхідно спрямувати всі ресурси держави так, щоб українські завдання досягалися. Очільник України провів тривалу нараду з військовим командуванням та урядом. «Цей фронтовий пункт плану плюс оборонно-промислового комплексу це справді фундаментальні речі, і від того, як буде це виписано, залежить усе інше в житті нашої держави», – зазначив він.

Президент зазначив, що чітка визначеність шляхів досягнення цілей на фронті, а також значне масштабування власного, українського оборонно-промислового комплексу з урахуванням наявних завдань - це «те, у чому кожен крок держави має бути й буде прорахований».

Нагадаємо, Україна розробляє «внутрішній» план посилення. Підготовку «внутрішнього» плану посилення України президент доручив членам Ставки. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО Олександр Литвиненко.

План описуватиме необхідні кроки України, які забезпечать «внутрішні результати». Вони стосуються «фронту, оборонно-промислового комплексу, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей».

До слова, до роботи над внутрішнім планом посилення України хочуть залучити громадянське суспільство.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент

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