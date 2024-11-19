The Economist випустив обкладинку-ребус з прогнозом на 2025 рік

Журнал пропонує десять тем, на які варто звернути увагу у 2024 році: вплив перемоги Трампа, а також війна України й Росії, Ізраїлю й Палестини

Британське видання The Economist опублікувало обкладинку-ребус з ймовірним прогнозом на 2025 рік. Серед тем – політичні протистояння, зміни клімату, штучний інтелект та інше.

«У рік, який обіцяє незвичайний ступінь змін і невизначеності, «Світ попереду» допоможе вам зазирнути у майбутнє і зрозуміти, що може відбутися далі», – анонсували на сторінці видання у соцмережі X.

фото: The Economist

Обкладинка під назвою The World Ahead 2025 містить символіку, яка стосується ключових подій та трендів, що визначатимуть 2025 рік. Це, зокрема:

політичні лідери – зображення новообраного президента США Дональда Трампа, президента Китаю Сі Цзіньпіна, президента України Володимира Зеленського та інших;

економічні знаки – графіки, символ долара, юаня тощо;

елементи, що натякають на світові проблеми, – ракетні випробування, ядерну ескалацію, зміни клімату;

технологічні інновації – штучний інтелект, робототехніка;

глобальні конфлікти – геополітика, військові конфлікти;

теми часу та ресурсу – пісочний годинник, нафтові запаси.

Редактор The Economist Том Стендейдж у своєму листі на сайті видання згадав 10 світових трендів 2025 року.

Зокрема, він пише про зростаючу роль Америки: «Наслідки приголомшливої ​​перемоги Трампа вплинуть на все: від імміграції та оборони до економіки та торгівлі. Його політика «Америка перш за все» змусить друзів і ворогів поставити під сумнів міцність американських союзів. Це може призвести до геополітичних змін, посилення напруженості та навіть розповсюдження ядерної зброї». Він також вважає, що 2025-ий буде роком очікувань виборців на зміни після виборів у світі. Окрім цього, світ чекають геополітичні виклики.

Традиційні обкладинки The Economist характеризуються метафоричним та символічним підходами до візуалізації важливих світових тем. Спеціальні випуски, як The World Ahead, відомі тим, що пропонують прогнози та аналіз ключових тенденцій у політиці, економіці, науці та культурі на найближчі роки.

Минулого року на обкладинці The Economist серед тем на 2024 рік були: боротьба України проти Росії, вибори у США, заворушення на Близькому Сході.

В центрі обкладинки можна було побачити скриньку, схожу на ту, що використовують для бюлетенів на виборах. Над нею розміщений пісочний годинник, по обидва боки від якого зображені персони, схожі на президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна, які дивляться одне на одного. Під скринькою – зображені дві півкулі, за якими розміщені лідери США Джо Байден і Китаю Сі Цзіньпін, які дивляться в різні сторони.