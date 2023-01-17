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Рашисти обстріляли вночі Херсон і Краматорськ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли вночі Херсон і Краматорськ
В українських містах неспокійна ніч
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

У Краматорську Донецької області сьогодні вночі, 17 січня, пролунали гучні вибухи. У регіоні повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Згідно з повідомленнями, у місті було чути щонайменше два вибухи. Про їхні причини та наслідки поки що нічого не повідомлялося.

Рашисти обстріляли вночі Херсон і Краматорськ фото 1

Також у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів. Про це повідомили місцеві соцмережі.

Окупанти, ймовірно, б'ють із важкої артилерії та РСЗВ. Також повідомляється про вибухи у Каховському районі. Мешканців просять якомога далі триматися від вікон.

Рашисти обстріляли вночі Херсон і Краматорськ фото 2

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, журналісти російського видання «Важливі історії» 16 січня поговорили з військовослужбовцями 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (військова частина №33310), які, за інформацією Служби безпеки України, причетні до завдання ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

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Теги: Донеччина Херсон обстріл росія Україна війна

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