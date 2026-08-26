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Ракети масовано вдарили по окупованому Донецьку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ракети масовано вдарили по окупованому Донецьку (фото)
Після ракетної атаки над містом здійнявся дим
фото: соцмережі

За даними моніторингових пабліків, сталося щонайменше 13 «прильотів»

Сьогодні, 26 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Зазначається, що місто потрапило під масований ракетний удар. Після атаки над Донецьком здійнявся дим, сталося щонайменше 13 «прильотів».

Ракети масовано вдарили по окупованому Донецьку (фото) фото 1
Ракети масовано вдарили по окупованому Донецьку (фото) фото 2
Ракети масовано вдарили по окупованому Донецьку (фото) фото 3

До слова, у ніч проти 26 серпня безпілотники атакували один із ключових логістичних центрів Wildberries у центральній Росії. Через масштабну пожежу на об'єкті влада Котовська Тамбовської області закликала жителів протягом двох днів обмежити пересування містом. 

Також у ніч проти 26 серпня Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області РФ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цілі та подальшу пожежу на території підприємства.

Зауважимо, що українські військові протягом доби уразили 16 об'єктів на території Росії. Значна частина далекобійних ударів припала на нафтову інфраструктуру РФ, доходи від якої використовуються для фінансування війни проти України.

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Теги: війна Донецьк

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