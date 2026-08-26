Україна вдарила по «нафтовому гаманцю» Росії. Зеленський розповів про масштаб операцій

Лише за добу Сили оборони атакували 16 об'єктів на території РФ, серед яких були аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістична інфраструктура

Українські військові протягом доби уразили 16 об'єктів на території Росії. Значна частина далекобійних ударів припала на нафтову інфраструктуру РФ, доходи від якої використовуються для фінансування війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, серед цілей українських військових були російські нафтові об'єкти. Зеленський назвав їх «російським нафтовим гаманцем, що фінансує війну».

Водночас Сили оборони атакували не лише енергетичну інфраструктуру. Удари також були завдані по аеродромах, ракетному підрозділу та об'єктах, які російські війська постійно використовують для атак на територію України.

«За добу наші воїни санкціонували 16 обʼєктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових обʼєктах – російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна таким чином відповідає на російські атаки та системно працює над зниженням можливостей РФ продовжувати агресію.

«Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала. Справедливо знижуємо російський потенціал агресії. Дякую всім задіяним воїнам за влучність! Слава Україні!» – наголосив глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижньогородської області РФ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цілі та подальшу пожежу на території підприємства.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Він виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та іншу нафтопродукцію. За даними Генштабу, підприємство задіяне у забезпеченні потреб російських збройних сил.

Також у ніч проти 26 серпня безпілотники атакували один із ключових логістичних центрів Wildberries у Центральній Росії. Через масштабну пожежу на об'єкті влада Котовська Тамбовської області закликала жителів протягом двох днів обмежити пересування містом.