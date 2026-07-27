Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»

Російський диктатор заявив, що найближчі роки стануть вирішальними для РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовляється від своїх планів у війні проти України та має намір і надалі домагатися реалізації так званих «цілей СВО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Путіна під час зустрічі з депутатами Державної думи РФ.

Господар Кремля назвав найближчі роки вирішальними для Росії, а серед головних пріоритетів держави визначив зміцнення оборони та підтримку економіки.

«Росія досягне своїх цілей у «СВО», – заявив очільник Кремля, вкотре використавши російську пропагандистську назву війни проти України.

За словами Путіна, російських військових, які беруть участь у війні, нібито підтримує весь народ країни. «Учасників «СВО» підтримує весь російський народ», – сказав він.

Путін також заявив, що саме найближчі роки стануть вирішальними для майбутнього Росії. Він наголосив, що Кремль і надалі нарощуватиме оборонний потенціал держави. «Ми будемо далі зміцнювати оборону. Ці роки є вирішальними для Російської Федерації», – зазначив диктатор.

Крім того, очільник Кремля повторив один із ключових пропагандистських наративів Москви, заявивши, що противники Росії нібито не можуть перемогти її на полі бою, тому вдаються до «терористичних методів».

«Вороги Росії, не маючи змоги перемогти її на полі бою, роблять ставку на відверто терористичні методи», – сказав він.

Під час виступу Путін також окреслив основні бюджетні пріоритети Росії на найближчі три роки. За його словами, кошти насамперед спрямують на зміцнення оборони, виконання соціальних зобов'язань та підтримку економіки.

Окремо російський диктатор заявив, що РФ нібито перевершує країни Європейського Союзу за темпами економічного зростання, хоча й визнав існування ризиків прискорення інфляції.

«Росія перевершує Євросоюз за темпами економічного зростання. Звичайно, хотілося б більшого, але є ризики прискорення інфляції», – заявив він.

Також Путін похвалив депутатів Держдуми, заявивши, що вони «повністю виправдали високий статус народних представників».

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року.