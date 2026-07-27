Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»
Путін похвалив економіку РФ та зробив нову заяву про війну
скриншот з відео

Російський диктатор заявив, що найближчі роки стануть вирішальними для РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовляється від своїх планів у війні проти України та має намір і надалі домагатися реалізації так званих «цілей СВО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Путіна під час зустрічі з депутатами Державної думи РФ.

Господар Кремля назвав найближчі роки вирішальними для Росії, а серед головних пріоритетів держави визначив зміцнення оборони та підтримку економіки. 

«Росія досягне своїх цілей у «СВО», – заявив очільник Кремля, вкотре використавши російську пропагандистську назву війни проти України.

За словами Путіна, російських військових, які беруть участь у війні, нібито підтримує весь народ країни. «Учасників «СВО» підтримує весь російський народ», – сказав він.

Путін також заявив, що саме найближчі роки стануть вирішальними для майбутнього Росії. Він наголосив, що Кремль і надалі нарощуватиме оборонний потенціал держави. «Ми будемо далі зміцнювати оборону. Ці роки є вирішальними для Російської Федерації», – зазначив диктатор.

Крім того, очільник Кремля повторив один із ключових пропагандистських наративів Москви, заявивши, що противники Росії нібито не можуть перемогти її на полі бою, тому вдаються до «терористичних методів».

«Вороги Росії, не маючи змоги перемогти її на полі бою, роблять ставку на відверто терористичні методи», – сказав він.

Під час виступу Путін також окреслив основні бюджетні пріоритети Росії на найближчі три роки. За його словами, кошти насамперед спрямують на зміцнення оборони, виконання соціальних зобов'язань та підтримку економіки.

Окремо російський диктатор заявив, що РФ нібито перевершує країни Європейського Союзу за темпами економічного зростання, хоча й визнав існування ризиків прискорення інфляції.

«Росія перевершує Євросоюз за темпами економічного зростання. Звичайно, хотілося б більшого, але є ризики прискорення інфляції», – заявив він.

Також Путін похвалив депутатів Держдуми, заявивши, що вони «повністю виправдали високий статус народних представників».

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на особистій зустрічі з диктатором Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну Росії проти України і повернутись до умов переговорів у Стамбулі 2022 року. 

Читайте також:

Теги: росія путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штурм відбили бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону
Бійці ДПСУ зупинили ворожий наступ на Харківщині: знищені 18 окупантів
Сьогодні, 12:09
Піт Гегсет зробив заяву про вартість війни
Пентагон розкрив вартість війни США в Ірані
22 липня, 07:11
Сергій Філімонов публічно підтримав Федорова, а незабаром отримав догану від Сирського
Комбат «Вовків Да Вінчі» отримав догану від Сирського
18 липня, 17:44
Росія знищила квартиру Михайла Висоцького
Відомий вчений, квартиру якого знищила ракета, отримає нове житло. Названо ім'я благодійника
15 липня, 19:29
Колишній голова громади віддав життя за Україну
Від учителя й очільника громади до захисника. Згадаймо Віктора Мирончука
15 липня, 09:00
Костянтинівка стала головною ціллю Росії
Костянтинівка стала ключем до російського прориву. Що задумав ворог
12 липня, 15:13
Ракета впала неподалік житлових будинків
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
6 липня, 09:14
Костянтинівка перебуває під контролем ЗСУ
Росія запропонувала Україні часткове припинення вогню, ЗСУ відповіли
4 липня, 21:40
Олексію Голікову назавжди 44 роки
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Олексія Голікова
28 червня, 09:00

Політика

Після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата
Після інцидентів із дронами Румунія висилає російського дипломата
Іран відмовився від нових переговорів зі США: що заявили у Тегерані
Іран відмовився від нових переговорів зі США: що заявили у Тегерані
Індія викликала посла України після російської атаки на судно з її громадянами
Індія викликала посла України після російської атаки на судно з її громадянами
Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»
Путін не полишив старих мрій. Кремль знову заговорив про «цілі СВО»
Ірану не вдалося залякати Україну. Сибіга виступив із заявою
Ірану не вдалося залякати Україну. Сибіга виступив із заявою
Радбез ООН збереться на засідання через удари РФ по цивільній інфраструктурі та суднах
Радбез ООН збереться на засідання через удари РФ по цивільній інфраструктурі та суднах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
134K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
131K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
115K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Сьогодні, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Сьогодні, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua