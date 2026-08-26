Після атаки на Wildberries Котовськ затягнуло смогом: влада звернулася до містян

Після удару спалахнула пожежа площею понад 100 тис. кв. м, а дим і смог почали швидко поширюватися містом

Вночі 26 серпня безпілотники атакували один із ключових логістичних центрів Wildberries у Центральній Росії. Через масштабну пожежу на об'єкті влада Котовська Тамбовської області закликала жителів протягом двох днів обмежити пересування містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Моніторингові ресурси почали повідомляти про небезпеку застосування безпілотників близько опівночі. На тлі атаки в аеропорту Тамбова запровадили обмеження.

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Згодом місцеві жителі повідомили щонайменше про десять вибухів. Після цього на території логістичного центру Wildberries у Котовську спалахнула масштабна пожежа.

фото: Astra

Факт атаки та займання підтвердила місцева влада. «У результаті ударів українських БпЛА сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Площа загоряння – понад 100 000 кв. метрів», – заявив губернатор.

фото: Astra

У мережі також з'явилися фото та відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу на території комплексу. У самій компанії Wildberries повідомили про припинення поставок товарів із цього об'єкта. «Поставки товарів не здійснюються», – заявили в компанії.

фото: Astra

Логістичний центр Wildberries у Котовську є одним із ключових об'єктів маркетплейса у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Наслідки пожежі відчули не лише на території самого підприємства. Через сильний дим та смог влада Котовська звернулася до жителів міста з окремим попередженням.

Мер Котовська Олексій Плахотніков закликав містян протягом найближчих двох днів утриматися від активного пересування містом, зачинити вікна та балкони.

«Щоб уникнути отруєння чадним газом і продуктами горіння, переконливо прошу вас утриматися від активного пересування містом протягом найближчих двох днів. Тримайте вікна та балкони зачиненими. Подбайте про збереження нормального самопочуття близьких і сусідів, які страждають на астму та інші захворювання. Користуйтеся системою доставки продуктів і необхідних товарів», – заявив Плахотніков.

Це вже не перша атака на логістичний центр Wildberries у Котовську. Об'єкт потрапляв під удар 18 липня. Тоді роботу комплексу також тимчасово призупинили.

Вночі 26 серпня безпілотники також атакували інші об'єкти на території Росії. Зокрема, повідомлялося про удар по території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово Нижегородської області. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.