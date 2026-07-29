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Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генштаб розпочав перевірку комплектування військових частин
ЗСУ розпочали перевірку комплектування бойових підрозділів
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Командування оцінить, чи справедливо розподілили особовий склад між бойовими підрозділами та чи відповідає кадрове забезпечення потребам фронту

У Збройних Силах України розпочали перевірку комплектування військових частин і справедливості розподілу особового складу. Основною метою є оцінка фактичної укомплектованості бойових підрозділів, аналіз кадрового забезпечення та визначення напрямів його вдосконалення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що перевірка охопить бригади, полки та корпуси. Під час неї оцінять фактичний стан укомплектованості підрозділів, а також проаналізують ефективність розподілу військовослужбовців між ними.

Окрему увагу приділять тому, наскільки справедливо розподілений особовий склад з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

У військовому командуванні наголосили, що такі заходи мають забезпечити більш збалансоване кадрове забезпечення та ефективніше використання людського ресурсу.

«Ключова мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення», – повідомили у Генеральному штабі.

Також у Генштабі пояснили, що рішення спрямовані на підвищення боєздатності військ, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу. «Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини», – наголосили у Збройних Силах України.

Нагадаємо, що ввечері 21 липня Зеленський заявив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача ЗСУ, яку він обійняв у лютому 2024 року після відставки Валерія Залужного. Новим головкомом став 43-річний командувач Об'єднаних сил Михайло Драпатий.

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Теги: Генштаб війна військові

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