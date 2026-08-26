Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії

Підприємство переробляє близько 17 млн тонн нафти на рік та задіяне у забезпеченні російської армії

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження потужностей нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удар по російському підприємству підрозділи Сил оборони України завдали у ніч проти 26 серпня. «Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Ступінь завданих збитків уточнюється», – повідомили у Генштабі.

фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та входить до групи «Лукойл». Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та інші види нафтопродукції.

Окремо у Генштабі наголосили, що завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил Росії. «Робота по ключових об’єктах противника триває», – додали військові. Наразі остаточні масштаби пошкоджень підприємства після нічного удару встановлюються.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ є одним із важливих підприємств російської паливної галузі та забезпечує понад 2% нафтопереробки країни.