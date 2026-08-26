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Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ уражено
скриншот з відео

Підприємство переробляє близько 17 млн тонн нафти на рік та задіяне у забезпеченні російської армії

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження потужностей нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Удар по російському підприємству підрозділи Сил оборони України завдали у ніч проти 26 серпня. «Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Ступінь завданих збитків уточнюється», – повідомили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та входить до групи «Лукойл». Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

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Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та інші види нафтопродукції.

Окремо у Генштабі наголосили, що завод задіяний у забезпеченні потреб збройних сил Росії. «Робота по ключових об’єктах противника триває», – додали військові. Наразі остаточні масштаби пошкоджень підприємства після нічного удару встановлюються.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ є одним із важливих підприємств російської паливної галузі та забезпечує понад 2% нафтопереробки країни.

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Теги: росія Генштаб ЗСУ дрон

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