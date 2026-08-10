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Північна Корея здобула бойовий досвід у війні проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Північна Корея здобула бойовий досвід у війні проти України
КНДР використала війну проти України для підготовки військових до нової агресії
фото: KCNA

У ЦПД заявили, що Пхеньян побачив «вікно можливостей» для агресії на Корейському півострові

Північна Корея зацікавлена у здобутті бойового досвіду під час війни Росії проти України, щоб надалі використати його для агресії на Корейському півострові. Про це повідомляє «Главком» на заяву керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка.

«КНДР зацікавлена у здобутті досвіду у війні РФ проти України для того, щоб розпочати етап агресії на Корейському півострові», – зазначив він.

За словами Коваленка, Пхеньян наразі може вбачати «вікно можливостей» на тлі протистояння Сполучених Штатів та Ірану. Ще одним фактором він назвав вичерпання боєприпасів, на яких, за його словами, підтримується стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.

Керівник ЦПД окремо наголосив, що за таких умов Японії та Південній Кореї доведеться взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

«Так чи інакше, в Пхеньяні сидить авторитарний неадекват, який вкрай схожий на Путіна. І в якого Путін також вчиться. Зокрема, обмеження інтернету, яке чекає на росіян в перспективі двох років, повністю повторить систему, яка працює в КНДР. Просто росіяни ще поки про це не здогадуються», – підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, Росія залучає до війни проти України військових із Північної Кореї. Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ ухвалила рішення про залучення ще від 30 до 50 тис. північнокорейських військових.

За словами Зеленського, їх планують використовувати для виконання завдань на території Росії. Таким чином північнокорейські військові також отримуватимуть досвід ведення сучасної війни.

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Теги: Північна Корея росія війна Україна

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