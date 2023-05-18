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Окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині (оновлено)
Приліт був у с. Циркуни Харківського району
фото ілюстративне

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях

Російські загарбники знову вдарили по Харкову та області. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів», – йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.

За попередньою інформацією, приліт був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

Теги: Харків окупанти війна Харківщина

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