Окупанти влучили по житловому будинку на Харківщині (оновлено)

Приліт був у с. Циркуни Харківського району

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях

Російські загарбники знову вдарили по Харкову та області. Про це повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів», – йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За попередньою інформацією, приліт був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.