Дрони влучили в багатоповерхівку та готель у Кременчуці: кількість постраждалих зросла

Надзвичайники урятували 15 людей

Росіяни атакували багатоповерхівку та готель у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок ударів постраждали четверо людей. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує «Главком».

За його словами, на обох об’єктах спалахнули пожежі.

22:44 Оновлено

У Кременчуці після атаки РФ кількість потерпілих зросла до семи осіб.

«До медичних закладів госпіталізовано ще двох людей», – уточнили в ОВА.

Попередньо, тяжких травм зазнав 16-річний хлопець – його шпиталізували. Також до медиків звернулися ще три людини, їм надали допомогу на місці. Крім того, надзвичайники урятували 15 людей.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Кременчук Полтавської області. Унаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували цивільні мешканці. Унаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області загинуло троє людей, ще 32 дістали поранення, серед постраждалих — шестеро дітей.

Внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула молода жінка на ім'я Аня, яка виховувала двох дітей-близнюків. Під час удару по житловому будинку вона встигла прикрити собою маленьку племінницю, завдяки чому дитина вижила.