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Дрони влучили в багатоповерхівку та готель у Кременчуці: кількість постраждалих зросла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дрони влучили в багатоповерхівку та готель у Кременчуці: кількість постраждалих зросла
Тяжких травм зазнав 16-річний хлопець – його шпиталізували
фото: Віталій Дяківнич/Telegram

Надзвичайники урятували 15 людей

Росіяни атакували багатоповерхівку та готель у Кременчуці Полтавської області. Унаслідок ударів постраждали четверо людей. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує «Главком».

За його словами, на обох об’єктах спалахнули пожежі.

22:44 Оновлено

У Кременчуці після атаки РФ кількість потерпілих зросла до семи осіб. 

«До медичних закладів госпіталізовано ще двох людей», – уточнили в ОВА.

Дрони влучили в багатоповерхівку та готель у Кременчуці: кількість постраждалих зросла фото 1

Попередньо, тяжких травм зазнав 16-річний хлопець – його шпиталізували. Також до медиків звернулися ще три людини, їм надали допомогу на місці. Крім того, надзвичайники урятували 15 людей.

Дрони влучили в багатоповерхівку та готель у Кременчуці: кількість постраждалих зросла фото 2

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Кременчук Полтавської області. Унаслідок удару було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому перебували цивільні мешканці. Унаслідок російської атаки на Кременчук Полтавської області загинуло троє людей, ще 32 дістали поранення, серед постраждалих — шестеро дітей.

Внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула молода жінка на ім'я Аня, яка виховувала двох дітей-близнюків. Під час удару по житловому будинку вона встигла прикрити собою маленьку племінницю, завдяки чому дитина вижила.

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Теги: дитина поранення Кременчук готель будинок

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