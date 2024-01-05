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У Севастополі пролунали вибухи: евакуйовано понад 100 людей

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Севастополі пролунали вибухи: евакуйовано понад 100 людей
4 січня вибухи чули у Севастополі та Євпаторії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Людей евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто

Увечері 4 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого евакуювали людей. Про це інформують росЗМІ.

За повідомленнями так званого «губернатора» Севастполя Михайла Развожаєва, людей евакуюють через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто.

«Близько 100 осіб, у тому числі 15 дітей, евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя після атаки ЗСУ на Севастополь», – повідомив Развожаєв.

Вивезти боєприпас планують вранці 5 січня.

Нагадаємо, після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.

До слова, увечері 4 січня у російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, та про «прильоти». 

Теги: окупанти евакуація вибух Севастополь

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