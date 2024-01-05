У Севастополі пролунали вибухи: евакуйовано понад 100 людей
Людей евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто
Увечері 4 січня у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого евакуювали людей. Про це інформують росЗМІ.
За повідомленнями так званого «губернатора» Севастполя Михайла Развожаєва, людей евакуюють через знищення частини ракети в селі Чорноріччя, нібито після атаки ЗСУ на місто.
«Близько 100 осіб, у тому числі 15 дітей, евакуювали через знищення частини ракети в селі Чорноріччя після атаки ЗСУ на Севастополь», – повідомив Развожаєв.
Вивезти боєприпас планують вранці 5 січня.
Нагадаємо, після сьогоднішніх вибухів в Криму, Збройні сили України підтвердили знищення командного пункту росіян поблизу Севастополя. Зокрема, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу.
До слова, увечері 4 січня у російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, та про «прильоти».
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