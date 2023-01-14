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Ракетна атака: в регіонах почалися аварійні відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетна атака: в регіонах почалися аварійні відключення світла
У ряді областей застосували аварійні відключення
фото з відкритих джерел

У зв'язку із надзвичайною ситуацією в країні та загрозою для енергосистеми, тимчасово відміняються графіки відключень

У суботу, 14 січня, у низці областей України застосовані аварійні відключення електроенергії через загрозу ракетних ударів армії РФ.

Київ

«У зв’язку з ракетною загрозою в столиці введені екстрені  відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – повідомляють у ДТЕК.

Вінницька область

«Шановні вінничани! Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ по об‘єктам енергетики України відбулись зміни в балансі генерації і споживання. У зв’язку з цим НЕК «УКРЕНЕРГО» доведено додаткове обмеження граничного рівня споживання потужності для Вінницької області. На період стабілізаційних заходів в об’єднаній енергосистемі України графік погодинних відключень (ГПВ) відмінено.

Про будь-які зміни з розподілу електроенергії будемо інформувати додатково», – повідомляє «Вінницяобленерго»

Черкаська область

«За оперативною командою диспетчера НЕК «Укренерго» по Черкаській області застосовано спеціальні графіки аварійних відключень. Про це повідомили у пресслужбі «Черкасиобленерго». Наразі жовті графіки погодинних відключень не діють», – ідеться в повідомленні «Суспільного».

Житомирська область

У Житомирській області також аварійні відключення електроенергії.

«У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, для збереження енергетичного обладнання, НЕК «Укренерго» застосувало превентивне відключення електроенергії з високовольтних центрів енергозабезпечення області», – повідомляє у Facebook «Житомиробленерго».

Зазначено, що відновлення електропостачання відбудеться після закінчення повітряної тривоги.

Херсонська область

«Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово відключені від електроживлення», – написав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, це вимушені заходи, пов'язані з черговою ракетною атакою росіян – щоб вберегти енергетичні об'єкти від можливого серйозного пошкодження, їх роботу варто призупинити.

Електропостачання припинено 98462 абонентам.

Янушевич також зазначив, що коли загроза мине – світло відновлять.

Суми

«Сумчани, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК «Укренерго» відбуваються екстрені відключення електроенергії», – повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко.

Чернівецька область

«Щоб зберегти Об'єднану енергосистему України сьогодні о 14:14 до Обленерго надійшло розпорядження від регіонального диспетчера Укренерго зменшити навантаження на 37,1 МВт для Чернівецької області у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів. Тобто від цієї хвилини застосовуємо превентивні відключення, щоб зберегти енергообладнання у випадку можливого масованого обстрілу.

У зв'язку із надзвичайною ситуацією в країні та загрозою для енергосистеми, тимчасово відміняються графіки відключень. Такі обставини зберігатимуться до особливого розпорядження НЕК Укренерго про скасування надзвичайної ситуації. Будь ласка, зберігайте спокій і бережіть себе!», – інформує у Facebook «Чернівціобленерго».

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів вже працюють системи ППО.

«ППО та авіація працюють, відіб‘ємося, хоч ворог ніяк не змінить тактику і продовжує воювати з цивільною інфраструктурою», – повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 14 січня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах. 

Теги: окупанти авіація Чернівецька область Facebook вінничани Андрій Єрмак Укренерго ворог системи ППО

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