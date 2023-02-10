Атака на Харків: частина поранених у важкому стані

Поранення отримали семеро людей

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників на Харків є поранені. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало семеро людей», – йдеться в повідомленні.

Двоє з поранених у важкому стані. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

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До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.