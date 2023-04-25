Ракетна атака на Харківщину: з’явилося відео

Під завалами у Куп'янську є люди, вже відомо про понад п’ятьох поранених

Російські загарбники обстріляли центр Куп‘янська на Харківщині з ракет С-300. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад п’ятьох поранених», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, протягом минулої доби Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка. У смт Дворічна Куп’янського району під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка. Також вчора під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.