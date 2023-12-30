Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей

Від початку повномасштабної війни 513 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

29 грудня внаслідок масованого ракетного удару по українських містах постраждали шестеро дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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У м. Одеса поранень зазнав шестирічний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

У м. Львів було поранено 14-річного хлопця.

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У м. Дніпро травмовано 15-річну дитину, також поранень зазнав півторарічний хлопчик.

У м. Сміла Черкаської області постраждала 15-річна дівчинка.

Нагадаємо, 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей. Станом на вечір 29 грудня було відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

Жертви серед мирного населення є, зокрема, в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі.

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Станом на ранок 30 грудня кількість загиблих у результаті атаки на Київ 29 грудня зросла до 13 людей.

У Запоріжжі загинуло дев’ять мирних жителів міста.

У суботу також у Дніпрі та Одесі оголошено день жалоби.