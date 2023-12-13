Обстріл Києва: Банкова назвала тип ракет, якими атакувала РФ

В арсеналі російської зенітно-ракетної системи С-400 є ракета 48Н6

Ціль росіян – об‘єкт критичної інфраструктури

У ніч на 13 грудня російські загарбники цієї ночі могли завдавати ударів по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрія Єрмака.

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«Наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400», – написав Єрмак.

За його словами, ціль росіян – об‘єкт критичної інфраструктури. «Нам відомо, куди вони б‘ють», – додав керівник Офісу президента.

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Ракети 48Н6 – в арсеналі російської зенітно-ракетної системи С-400 є ракета 48Н6, яка здатна завдавати удару в радіусі до 200 км. Вони летять по балістичній траєкторії, тому їх складно вчасно виявити. Ракета 48Н6 та її модернізовані версії мають напівактивну головку самонаведення та дальності знищення повітряних цілей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М та 250 км для 48Н6ДМ. Вага бойової частини складає 145, 150 та 180 кг відповідно. Така ракета може бути ефективною проти нерухомих наземних цілей, наприклад, незахищених складів, особового складу на відкритій місцевості, автомобільної техніки на відкритій місцевості та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.