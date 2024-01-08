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Атака на Київ 2 січня: у лікарні помер ще один постраждалий

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Атака на Київ 2 січня: у лікарні помер ще один постраждалий
В той день росіяни випустили про столиці України десятки ракет
фото: glavcom.ua

Це третій загиблий після атаки окупантів по будинку у Соломʼянському районі столиці 

У лікарні помер один потерпілий під час ракетної атаки на Київ 2 січня. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Це третя жертва в будинку в Соломʼянському районі, що постраждав від атаки», – зазначив він.

Кличко додав, що всього в стаціонарах медзакладів Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували після атак російських окупантів 29 грудня та 2 січня. Одна з них – у тяжкому стані.

Нагадаємо, 2 січня росіяни запустили на столицю України приблизно півтора десятка баражуючих боєприпаси типу Shahed. А слідом за ними понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили групами та хвилями крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Одночасно із заходом ракет на Київ понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Загалом у просторі Києва та області сили Протиповітряної Оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів». 

Під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу

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Теги: Віталій Кличко Київ війна обстріл

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