США призупиняють військову допомогу Україні, обстріл Курахового: головне за ніч

У ніч на 4 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині

Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. У ніч на 4 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Окупанти вдарили ракетами по Кураховому

У ніч на 4 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ракети поцілили в центр міста.

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«Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети – зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки», – написав Філашкін у Facebook.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Всі обставини та наслідки удару встановлюються.

Україна вже не отримає нову військову допомогу без рішення Конгресу

Сполучені Штати вже не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

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«Президент США підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів. Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки», – заявив Кірбі.

За його словами, щоразу, коли США виділяють один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка у кілька днів, якщо не тижнів, тому озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все було доставлено до України.

«Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі – фінансування відсутнє», – уточнив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що йому невідомо про жодне «швидке» рішення, яке можна було б зробити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.

Держдеп відреагував на чутки про зміну стратегії США щодо підтримки України у війні

Речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії. Про це Метью Міллер повідомив під час брифінгу.

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Журналіст звернувся до представника Держдепартаменту з проханням прокоментувати повідомлення у ЗМІ, згідно із якими «США хочуть, аби Україна змінила стратегію від повної перемоги до перебування в найкращій переговорній позиції».

«Ні, ні, це неправда», – коротко відповів Міллер.

Як повідомлялося, Politico із посиланням на посадовця з адміністрації Байдена та європейського дипломата у Вашингтоні писало, що адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів.

Видання писало, що нині американські та європейські посадовці обговорюють переведення українського війська до сильнішої оборонної позиції після «здебільшого невдалого контрнаступу». Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони та будівництво укріплень, протитанкових перешкод і ровів уздовж кордону Білоруссю.

Окупанти завдали ударів по Харкову

Увечері 3 січня російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову, попередньо застосувавши ракети С-300. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали 2 ударів по Харкову, попередньо ракетами С-300. На цю хвилину - без постраждалих», – заявив голова Харківської ОВА.

Також є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури у центральній частині міста.

«Попередньо удари по центру Харкова. Інформація про постраждалих уточнюється. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби», – зазначив Терехов.

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США оцінили нібито готовність Путіна зупинити війну

В адміністрації президента США сумніваються у нібито готовності російського диктатора Володимира Путіна вести переговори щодо завершення війни проти України. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні 3 січня..

За його словами, Путін «зовсім не поводиться як людина, яка бажає вести переговори».

«Він робить усе можливе, щоб поставити українців на коліна», – зазначив американський чиновник.

Кірбі підкреслив масштабні ракетні та дронові атаки, які були здійснені російськими окупантами 29 грудня та 2 січня в Україні, зокрема по цивільних об'єктах. Він додав, що країна-агресор продовжує «намагатися використати зиму як зброю, атакувати їхню (українську – Ред.) інфраструктуру».

У той же час представник Білого дому висловив сумнів у здатності російських окупантів досягти значних успіхів на фронті. Також було відзначено, що американська сторона має уявлення про вплив тривалих бойових дій на можливість РФ поповнювати боєприпаси.

«Ми також знаємо, що він (Путін – Ред.) все ще має значну кількість своїх повітряних сил, сухопутних сил і флоту... Коли вони (російські війська – Ред.) вступають у бій з українськими силами на землі, вони не досягають великого успіху», – сказав Кірбі.

Кулеба розповів, чи має Україна «план Б» у разі припинення допомоги Заходу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у «план А» щодо військової підтримки від західних країн і не має жодної альтернативи («плану Б») у випадку її припинення. Про це Кулеба в інтерв’ю кореспондентці CNN Кріштін Аманпур.

Під час запитання про наявність «плану Б» для урегулювання можливої нестачі зброї, яку Україна не зможе отримати від західних країн, Кулеба підкреслив: «У нас немає «плану Б». Ми маємо повну віру у «план А».

«Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек (НАТО, – ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу», – сказав Кулеба.

Глава МЗС пояснив, що в разі «теоретичної перемоги» РФ в Україні «інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії», і це вимагатиме від Сполучених Штатів «набагато, набагато вищої ціни».