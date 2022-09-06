Ракетний удар по Харкову: загинула жінка

Ракета окупантів вдарила по житловому будинку

Внаслідок ракетного обстрілу Індустріального району Харкова загинула жінка. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Відомо про два удари.

«В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки», – йдеться у повідомленні.

У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла.

Від розльоту осколків спалахнув будинок, але, на щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів.

За даними ЗМІ, у Харкові чули звуки вибухів близько 00:21 години.

4 вересня близько півночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район Харкова.