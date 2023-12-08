Ракетний удар по Харкову: з’явилися фото наслідків

Внаслідок обстрілів одна людина поранена

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки ворога у Харкові. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Близько 3:00 години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів.

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Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано.

Як повідомлялося, РФ завдала удару по Харкову шістьма ракетами.

Нагадаємо, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.