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Атака на Харків, Білий дім готовий піти на компроміси задля допомоги Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Харків, Білий дім готовий піти на компроміси задля допомоги Україні: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У ніч проти 8 грудня російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака на Харків

У ніч проти 8 грудня російські загарбники завдали серії ракетних ударів по Харкову. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог завдав не менше п'яти ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Поки що відомо про одну постраждалу людину. На місцях прильотів працюють усі відповідні служби», – йдеться у повідомленні Терехова.

Голова Харківської ОВА зазначив, що окупанти завдали 6 ударів по Харкову.

На даний момент зафіксували попадання у Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо удари завдавалися ракетами С-300.

Пізніше у поліції Харковської області зазначили, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. Ще один поранений – 25-річний чоловік з вибуховими травмами госпіталізований до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

Білий дім готовий піти на компроміси, щоб забезпечити допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, Білий дім готовий посилити параметри первинної перевірки для отримання притулку.

За словами джерела, адміністрація Байдена також розглядає певну форму положення про «безпечну третю країну», яке дозволить Сполученим Штатам відмовляти в притулку мігрантам, які проходять через іншу країну шляхом до США.

Ще однією можливою угодою з республіканцями може бути розширення процедури швидкої депортації. Ця процедура, за словами джерела, може стати дієвою по всій території країни, а не лише на кордоні, як це відбувається зараз.

Також двопартійна група сенаторів, яка працює над угодою, розглядає можливе обмеження кількості подання заяв на отримання притулку. Однак ставлення Білого дому до цього обмеження залишається неоднозначним.

Палата представників та Сенат повинні завершити свою роботу до 14 грудня, що залишає обмежений проміжок часу для прийняття закону про виділення значного пакету фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

Австралія направила Україні нову партію бронемашин Bushmaster

Австралія направила Україні додаткову партію бронеавтомобілів MRAP Bushmaster. Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

«Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краше за порятунок життів», – написав посол Австралії.

Едвардс зазначив, що Австралія пишається визнанням Bushmaster серед ключової військової допомоги, наданої Україні.

«Ще більше їх уже в дорозі! Розпаковуйте ще до 25 грудня», – натякнув на нову військову поставку посол.

США розповіли про перспективи допомоги Україні найближчими тижнями

Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на брифінгу. 

«Українські лідери вчора відвідали конференцію Пентагону з питань оборонної промисловості, щоб переконатися, що ми забезпечимо здорову оборонно-промислову базу та довгострокову підтримку безпеки», – зазначив Кірбі.

Кірбі висловив стурбованість Білого дому тим, що у США залишилося лише кілька тижнів для надання допомоги Україні в галузі безпеки.

«Ми знаємо, що там (у Конгресі – ред.) є сильна двопартійна підтримка. Просто є невелика кількість республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках через доволі екстремальну прикордонну політику, щодо якої президент висловився, що ми готові вести перемовини сумлінно, він вірить, що мають бути змінені імміграційна політика, а також зміни ресурсів, і він готовий вести цю розмову», – додав Кірбі.

На уточнююче запитання про гарантії продовження військових поставок Україні Кірбі відповів, що в Білому домі не можуть дати обіцянок, оскільки це все вирішується в Конгресі.

Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією

Ухвалювати рішення про початок переговорів із Росією має Україна на чолі із президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, відповідаючи на питання журналістки щодо доцільності переговорів з огляду на глухий кут, у який зайшло питання із фінансування військової допомоги Україні.

«Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним»,– підкреслив Кірбі.

Кірбі зазначив, що перед Україною залишається загроза масованої присутності російських військ, і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає все більше нових людей, готових іти наступом на Україну.

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Теги: Україна фінансування Австралія Адміністрація Президента окупанти Харків

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