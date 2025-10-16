Росіяни вдарили балістикою по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є жертви

Унаслідок ворожого удару відомо про загиблих та поранених

Вранці, 16 жовтня, Російська Федерація вдарила двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування «Південь».

За словами військових, навчальний центр розташований у тиловій частині України. Попри оповіщення про загрозу повністю уникнути втрат не вдалося.

«Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування.

Нагадаємо, в Україні розпочалася ініціатива з перенесення навчальних центрів Збройних сил під землю, щоб убезпечити життя новобранців. Як каже керівник навчально-інструкторської групи 151-го НЦ ЗСУ Роман Донік, просто укриття не є достатнім рішенням, оскільки вночі переривається сон, а вдень – навчальний процес.

Перенесення інфраструктури під землю дасть змогу уникнути втрат під час навчання та забезпечити безперервний цикл підготовки. Хоча це не захистить від прямого влучання ракет типу «Іскандер», за словами Доніка, це вбереже від уламків касетних боєприпасів та атак дронів-камікадзе «шахед».

До слова, російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять, а 24 червня Російська Федерація атакувала ударними безпілотниками типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ.