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У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу

Олена Зварич
glavcom.ua
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У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
Із кінця вересня ТЦК припинили примусово мобілізовувати чоловіків, старших за 50 років
фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Останній місяць ТЦК відмовилися від примусової мобілізації чоловіків, старших за 50 років

У навчальних центрах Збройних Сил України на сьогодні залишилося менше десятка мобілізованих, яким 50+ років. Про це «Главкому» повідомило джерело в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

Ця ситуація пов’язана з тим, що на виконання внутрішнього розпорядження командування Сухопутних військ від кінця вересня ТЦК припинили примусово мобілізовувати чоловіків, старших за 50 років. «У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей», – пояснило джерело.

Водночас ТЦК може призивати тих 50-59-річних, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, запитані у війську: зварювальників, ремонтників важкої техніки, зв’язківців тощо.

Зауважимо, що згідно з законодавством України, мобілізаційний вік залишається такий самий, тобто 18-60 років.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Тим часом секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

Теги: ЗСУ армія війна військові навчання фронт

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