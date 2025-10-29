Головна Країна Події в Україні
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
фото: скриншот з відео

Безпілотники вразили нафтобазу у селищі Гвардійське

Ударні безпілотники ЦСО «А» СБУ уночі провели вдало атакували російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

«Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С2» вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на кримському напрямку», – йдеться у заяві.

Окрім цього, безпілотники вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму.

Зафіксовано також влучання безпілотника по нафтобазі «Комсомольська».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму загорілася нафтобаза після атаки дронів.

Зауважимо, в Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві. За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Зокрема, у ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. Завод входить до складу групи «Лукойл» і є важливим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних матеріалів.

Теги: Крим війна СБУ

