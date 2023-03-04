Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих

Загалом станом на 22:00 внаслідок трагедії загинуло семеро осіб

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару окупантів по житловій багатоповерхівці. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Наразі пошукові роботи потенційних постраждалих продовжуються, триває демонтаж зруйнованих конструкцій. Комунальні служби прибрали вже 333 тонни решток споруди.

«З-під завалів деблокували сімох загиблих», – йдеться в повідомленні ДСНС.

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На місці трагедії працює штаб із ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької обласної військової адміністрації та мобільна оперативна група апарату Держслужби.

Нагадаємо, 2 березня росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів.

Також з-під завалів багатоповерхівки у Запоріжжі вдалося врятувати Катерину Мельник та її кота. Дівчина провела під завалами п'ять годин.