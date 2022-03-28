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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)

    Пожежа виникла на підприємстві для зберігання пального&nbsp; - Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Пожежа виникла на підприємстві для зберігання пального 
    фото: ДСНС

    Пожежу вдалося локалізувати вранці 28 березня

    На одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок обстрілу 27 березня близько 22:00. Про це повідомляє ДСНС України.

    Сьогодні, 28 березня, о 08:12 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація.

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    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)
    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)

    Раніше голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь.

    За попередніми даними, жертв немає.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Волинська область Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)