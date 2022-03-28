Ракетний обстріл Луцька. Рятувальники вже майже добу борються з пожежею (фото, відео)

Пожежу вдалося локалізувати вранці 28 березня

На одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок обстрілу 27 березня близько 22:00. Про це повідомляє ДСНС України.

Сьогодні, 28 березня, о 08:12 пожежу вдалося локалізувати, наразі триває ліквідація.

Раніше голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що ракетний удар на Волині стався крилатою ракетою, яка була випущена зі сторони Республіки Білорусь.

За попередніми даними, жертв немає.