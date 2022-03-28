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    Зеленський розповів Джонсону про перебіг перемовин із РФ

    Президент України Володимир Зеленський перебуває на постійному зв'язку з прем'єр-міністром Великої Британії - Зеленський розповів Джонсону про перебіг перемовин із РФ
    Президент України Володимир Зеленський перебуває на постійному зв'язку з прем'єр-міністром Великої Британії

    Зеленський поскаржився Джонсону на гуманітарну катастрофу в окупованих містах

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомляється у Twitter глави Української держави.

    Під час розмови, зокрема, було порушено питання переговорів України з країною-агресоркою.

    «Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії», - повідомив Зеленський про розмову.

    Нагадаємо, що Велика Британія постійно допомагає Україні зброєю – як до війни, так і під час воєнних дій. Зокрема, 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak. А британський прем’єр Борис Джонсон взагалі розглядає варіант короткострового візиту до охопленої війною України.

    В інтерв'ю The Economist Володимир Зеленський відзначив прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. «Чесно кажучи, Джонсон – лідер, який допомогає Україні більше за інших». Зазначивши, що лідери країн Заходу все ж орієнтуються на позицію своїх виборів, Зеленський ще раз повторив: «У цьому випадку (із допомогою для України – ред.) прикладом є саме Джонсон».

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Зеленський розповів Джонсону про перебіг перемовин із РФ