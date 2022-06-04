Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)
Зазнало руйнувань та загорілося одноповерхове приміщення
Рятувальники ліквідували пожежу будівлі, що виникла внаслідок влучення крилатої ракети. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 4 червня, о 05:35. Зазнало руйнувань та загорілося одноповерхове приміщення.
О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 – ліквідована. Усі інші деталі події, наразі, встановлюються. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 11 рятувальників від ДСНС», – ідеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, вранці 4 червня окупанти атакували ракетою Одеську область. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.
Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
Раніше стало відомо, що у Бахмуті та Одесі пролунали вибухи.
На Одещині сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів.
Напередодні ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті.