Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)

О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 – ліквідована

Зазнало руйнувань та загорілося одноповерхове приміщення

Рятувальники ліквідували пожежу будівлі, що виникла внаслідок влучення крилатої ракети. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 4 червня, о 05:35. Зазнало руйнувань та загорілося одноповерхове приміщення.

О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 – ліквідована. Усі інші деталі події, наразі, встановлюються. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 11 рятувальників від ДСНС», – ідеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, вранці 4 червня окупанти атакували ракетою Одеську область. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.

Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Раніше стало відомо, що у Бахмуті та Одесі пролунали вибухи.

На Одещині сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів.

Напередодні ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті.

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