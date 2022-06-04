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    Новини

    Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)

    О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 &ndash; ліквідована - Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)
    О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 – ліквідована
    фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області/Facebook

    Зазнало руйнувань та загорілося одноповерхове приміщення

    Рятувальники ліквідували пожежу будівлі, що виникла внаслідок влучення крилатої ракети. Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

    Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 4 червня, о 05:35. Зазнало руйнувань та загорілося одноповерхове приміщення.

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    Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)
    Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)
    Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)

    О 06:05 пожежа була локалізована, та о 06:29 – ліквідована. Усі інші деталі події, наразі, встановлюються. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 11 рятувальників від ДСНС», – ідеться у повідомленні рятувальників.

    Нагадаємо, вранці 4 червня окупанти атакували ракетою Одеську область. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59.

    Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

    Раніше стало відомо, що у Бахмуті та Одесі пролунали вибухи.

    На Одещині сирени почали лунати о 5:17. Приблизно через 20 хвилин в Одесі почули звуки вибухів.

    Напередодні ворог запустив чотири ракети з Чорного моря, усі збиті.

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    Теги: пожежа розвідка росія окупанти ДСНС війна обстріл військові рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Ранковий обстріл Одещини: рятувальники показали масштаби руйнувань (фото)