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    Події в Україні

    Ракетний удар по Люботину на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)

    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув - Ракетний удар по Люботину на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)

    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув

    фото: Харківська обласна прокуратура

    Окупанти вдарили по житлових будинках

    Унаслідок ракетного удару по Люботину на Харківщині 28 березня загинула одна людина, ще семеро — отримали поранення, повідомила Харківська обласна прокуратура.

    Пошкоджено сім будинків та автомобіль.

    «Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено сім осіб», – йдеться повідомленні.

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    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув. фото: Харківська обласна прокуратура
    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув. фото: Харківська обласна прокуратура
    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув. фото: Харківська обласна прокуратура
    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув. фото: Харківська обласна прокуратура
    Поранено семеро осіб, один чоловік загинув. фото: Харківська обласна прокуратура

    За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, голова Балаклійської громади на Харківщині погодився співпрацювати з окупантами (відео).

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна автомобіль Харківщина розслідування Україна чоловік окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Люботину на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)