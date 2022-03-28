Ракетний удар по Люботину на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)
Поранено семеро осіб, один чоловік загинув
Окупанти вдарили по житлових будинках
Унаслідок ракетного удару по Люботину на Харківщині 28 березня загинула одна людина, ще семеро — отримали поранення, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Пошкоджено сім будинків та автомобіль.
«Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено сім осіб», – йдеться повідомленні.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, голова Балаклійської громади на Харківщині погодився співпрацювати з окупантами (відео).