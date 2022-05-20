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    Німеччина передасть Україні 15 самохідних зеніток: коли це станеться

    Перші 15 зенітних самоходок Gepard із повністю навченими екіпажами прибудуть на фронти російсько-української війни у липні - Німеччина передасть Україні 15 самохідних зеніток: коли це станеться
    Перші 15 зенітних самоходок Gepard із повністю навченими екіпажами прибудуть на фронти російсько-української війни у липні
    фото: Hans-Hermann Bühling / Вікіпедія

    Україна домовилася із Німеччиною про конкретні терміни передачі важкого озброєння

    Міністри оборони Німеччини та України обговорили питання передачі Україні зенітних самохідних установок Gepard. Про це пише німецьке видання Bild.

    Очільниця німецького військового відомства Крістін Ламбрехт розповіла про переговори із українським колегою Олексієм Резніковим. За її словами, сторони домовилися про якнайшвидшу передачу на потреби ЗСУ німецьких зенітних самохідних установок Gepard.

    Усього заплановані до передачі 15 одиниць цієї військової техніки, які зараз перебувають на складах. Крім того, у цьому пакеті допомоги будуть враховані також близько 60 тисяч боєприпасів і доставка Gepard’ів на територію України.

    «Сьогодні я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз чітко підтвердив, що Україна чекає якнайшвидшої доставки з Німеччини зенітних самохідних установок Gepard», – заявила Ламбрехт.

    Міністерка оборони Німеччини зазначила, що вітає таку позицію України, наголосивши, що Gepard є ефективною зброєю стримування і захисту, зокрема, критичної інфраструктури.

    «Зараз ми працюємо разом, щоб гарантувати, що перші 15 Gepard’ів будуть готові до дій із середини липня із повністю навченими екіпажами»», – запевнила Крістін Ламбрехт.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розглядає можливість передати Україні німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. За інформацією ЗМІ, як тільки постачання буде схвалено, українські солдати зможуть розпочати навчання роботі з системами у Німеччині.

    Наприкінці квітня стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

    Крім цього, повідомлялося, що німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Німеччина передасть Україні 15 самохідних зеніток: коли це станеться