Ранковий обстріл Миколаєва: у місті серія гучних вибухів
Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 5-ї години
У середу, 3 серпня, на світанку в Миколаєві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти обстріляли місто. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».
Серія вибухів почала звучати о 4:55.
У Миколаєві та області було оголошено повітряну тривогу о 4:20.
Відбій тривоги було дано о 6:04.
Нагадаємо, у Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 2 серпня в одному з районів міста почалась пожежа
2 серпня під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють.
Разом з тим українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.
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