Ранковий обстріл Миколаєва: у місті серія гучних вибухів

Під час обстрілу у місті прогриміли вибухи

Окупанти почали обстрілювати Миколаїв близько 5-ї години

У середу, 3 серпня, на світанку в Миколаєві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти обстріляли місто. Про це повідомляє місцеве видання «Новини-N».

Серія вибухів почала звучати о 4:55.

У Миколаєві та області було оголошено повітряну тривогу о 4:20.

Відбій тривоги було дано о 6:04.

Нагадаємо, у Миколаєві після потужних вибухів близько 21:00 2 серпня в одному з районів міста почалась пожежа

2 серпня під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Разом з тим українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.