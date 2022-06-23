Рашисти атакували Золочів ракетами: є загиблі та поранені (фото)

Снаряд поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок

Окупанти продовжують вбивати мирних жителів та нищити приватні будинки. Сьогодні російські війська атакували ракетами Золочів на Харківщині. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Російські окупанти продовжують вбивати мирне населення Харківщини. 23 червня снаряд російської армії поцілив у двоповерховий багатоквартирний будинок. Є загиблі та поранені мирні мешканці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надпотужна ракета вдарила по центру будівлі. Домоволодіння повністю знищено. Також пошкодженні споруди, які знаходилися поруч та гаражі.

«Поліцейські разом з працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій розібрали завали, під якими знайшли загиблих», – зазначають у відомстві.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

Станом на 23 червня ЗСУ вдалось ліквідувати 34 430 окупантів. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів.

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