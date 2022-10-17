Вулицями тече олія: фото та відео наслідків атаки Росії по Миколаєву

Підприємство, яке виробляє соняшникову олію, уже вдруге потрапило під ворожий обстріл

Росіяни дронами-камікадзе поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

«Вдруге російські нацисти поцілили у ємності з олією одного з провідних експортерів соняшникової олії України. 17% світового експорту цієї продукції проходило саме через цей термінал у місті Миколаїв. Ворог продовжує політику агресії проти всього світу, завдаючи подібні удари по цивільній інфраструктурі аграрного сектору економіки нашої країни», – написав Плетенчук.

Пресофіцер зазначив, що минулого разу підприємство зазнало обстрілів крилатою ракетою, цього разу – дронами-камікадзе.

«Окрім того, складною є ситуація поблизу підприємства, враховуючи кількість олії, яка витікає на вулицю. Вогнеборці боролися з полум'ям кілька годин», – зазначив він.

Рятувальники показали, як гасили в Миколаєві палаючі цистерни з тисячами тонн соняшникової олії.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото наслідків російської атаки.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Також підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі.

Також повідомлялося, що Росія завдала ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменському районі Сумщини.

Відомо також, що сьогодні вранці одна російська ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.