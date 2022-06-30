Рашисти обстріляли житлові будинки Харківщини: серед поранених дитина

Внаслідок атаки постраждали шість цивільних

За добу ворог наносив удари по інфраструктурі Індустріального, Основ‘янського і Немишлянського районів м. Харкова. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Вночі росіяни крилатими ракетами влучили по об‘єктах Індустріального та Основ‘янського районів. Попередньо – без постраждалих. У результаті ударів є також пошкодження будинків в Безлюдівці, постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони області. У результаті обстрілу окупантами РФ з ракетних систем залпового вогню в Малинівці отримали поранення п'ять осіб, одна з них дитина 11 років. Влучання відбулися в тому числі на території приватних будинків. У Золочеві після обстрілів пошкоджені шість житлових будинків, залізнична станція Одноробівка.

«Загалом за добу внаслідок російської агресії поранення отримали шість цивільних. Ізюмський район – одна людина; Чугуївський – п'ять, серед них госпіталізована дитина 11 років, стан дівчинки – середній. На жаль, чоловік 55 років загинув в Ізюмському районі», – зазначив Синєгубов.

На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні бої, намагаючись стримати наших військових. Ворог веде обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військових та по мирних містах і селах. Завдає авіаударів.

Наші захисники придушили спробу штурмових дій ворога в районі Дементіївки. Зазнавши втрат, окупанти війдійшли. В районі Ізюма ворог проводить перегрупування своїх сил та веде оборонні бої.

Нагадаємо, триває 127-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Харківському напрямку, перегруповують війська на Слов’янському напрямку та хоче взяти під контроль Лисичанськ.