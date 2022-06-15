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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли зі «Смерчів» та «Градів» села на Запоріжжі

    Окупанти продовжують обстрілювати території України&nbsp; - Рашисти обстріляли зі «Смерчів» та «Градів» села на Запоріжжі
    Окупанти продовжують обстрілювати території України 
    фото з відкритих джерел

    Населені пункти Времівка і Темирівка потрапили під вогонь танків

    Росія обстріляла населені пункти Запорізької області. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

    «За добу зафіксовано 34 обстріли позицій підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів: Кам’янське, Гуляйполе, Першотравневе, Времівка, Мала Токмачка, Новопіль, Залізничне, Оріхів, Малинівка, Верхня Терса, Червоне, Полтавка, Білогір’я, Новосілка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Успенівка, Темирівка і Ольгівське», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, населені пункти Гуляйполе, Червоне, Малинівку і Ольгівське противник обстріляв з РСЗВ «Град». Населені пункти Времівка і Темирівка потрапили під вогонь танків, а Першотравневе під вогонь РСЗВ «Смерч».

    Нагадаємо, що раніше окупанти обстріляли з «Ураганів» Зеленодільськ Дніпропетровської області. В результаті нічного ворожого обстрілу будинки отримали серйозні пошкодження. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

    До слова, триває 112-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують наступальні дії на Слов’янському напрямку і цинічно обстрілюють населені пункти Донбасу.

    Міністерство внутрішніх справ заявило про загрозу захоплення рашистами одного із міст України наближчим часом.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли зі «Смерчів» та «Градів» села на Запоріжжі