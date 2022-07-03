Командири «ДНР» під алкоголем стріляють з автоматів у своїх же: перехоплення розвідки

«Суперкомандири» вирішили постріляти у бік зв’язківців

Свіже перехоплення телефонного дзвінка з «ДНР» розповіло, що російські військові почали стріляти по своїм же у стані алкогольного сп'яніння. Про це свідчить записана розмова бійця терористичного формування, яка є у розпорядженні Головного управління розвідки.

Рашист розповідає про дев’ятнадцятирічного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім. Його нещодавно вбили в бою.

«Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація – велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув. Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в «ДНР» за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, шо ми всі тут здохнемо», – розповів у розмові солдат.

Також «ДНРівець» розповів про п'яну стрілянину, яку було чути на боці зв’язківців.

«Думали, хрін знає що. А потім прислухались – тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація – наші чудові суперкомандири, зрозуміло під синім змієм, вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири», – йшлося у розмові.

Раніше окупанти вихвалялися, як добивають поранених українців: моторошне перехоплення СБУ.

Раніше СБУ оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російські окупанти обговорюють, що російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

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