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Рашисти повідомили про затримання двох співробітників Запорізької АЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти повідомили про затримання двох співробітників Запорізької АЕС
фото: Telegram/Енергоатом

Працівників ЗАЕС нібито підозрюють у передаванні українським військовим інформації про місцеперебування окупантів

Росгвардія повідомила про затримання двох співробітників Запорізької АЕС. Про це повідомили у відомстві рашистів.

Працівників ЗАЕС нібито підозрюють у передаванні українським військовим інформації про місцеперебування окупантів і техніки на території станції.

За повідомленням відомства, також було затримано «порушника пропускного режиму, посібника ЗСУ, який передавав координати пересування колон російської техніки».

Нагадаємо, голова Європейської Ради Шарль Мішель, що Москва має негайно створити демілітаризовану зону довкола Запорізької АЕС, адже дії рашистів  можуть призвести до ядерної катастрофи. 

Зазначимо, що ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

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Теги: війна Запорізька АЕС окупація

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