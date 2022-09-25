Рашисти примусово продовжують контракти та затримують зарплати бойовикам

Військовим РФ затримують відпустки та грошові виплати під приводом проведення мобілізації.

Військове командування рашистів не відпускає підлеглих у відпустки, затримує грошові виплати, а також не дозволяє залишати зону бойових дій попри завершення терміну контракту. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які підписали короткострокові контракти», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у російських підрозділах на Запорізькому напрямку командування заявило, що самостійно визначатиме тривалість перебування військовослужбовців у зоні бойових дій. «Оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування» – зазначили в Генштабі.

Окрім того, військовим РФ затримують відпустки та грошові виплати під приводом проведення мобілізації. «Часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.