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Рашисти шукають кандидатів на короткостроковий контракт для участі у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти шукають кандидатів на короткостроковий контракт для участі у війні
Одна російська компанія отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів
фото: Reuters

Державним компаніям РФ доведено нові норми підбору «добровольців»

Росія почала підбирати «добровольців» на війну проти України на умовах короткострокового контракту. Про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення.

«Державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору «добровольців» на війну. Так, компанія «Российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.  Тривають наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Противник активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ.

Теги: війна Генштаб росія

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