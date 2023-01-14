В окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух

У центральній частині окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух

У центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

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«Гучний ранок у Мелітополі. Щойно у місті пролунав вибух, який чули жителі центральної частини міста», – йдеться у повідомленні Федорова.

За його словами, скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не зрозуміють: якнайшвидше зникнення з України – запорука спокійних днів і ночей.

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«Що ж, наші захисники будуть пояснюватися більш доступно», – наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, 13 січня окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста.

До слова, 23 грудня, у центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників. Згодом пропагандистські видання повідомили, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмовані.