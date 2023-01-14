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В окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух

Юрій Лящук
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух
У Мелітополі неспокійний ранок
фото ілюстративне

У центральній частині окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух

У центральній частині тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

«Гучний ранок у Мелітополі. Щойно у місті пролунав вибух, який чули жителі центральної частини міста», – йдеться у повідомленні Федорова.

За його словами, скільки б підказок Сили оборони не давали окупантам, ті ніяк не зрозуміють: якнайшвидше зникнення з України – запорука спокійних днів і ночей.

«Що ж, наші захисники будуть пояснюватися більш доступно», – наголосив мер Мелітополя.

В окупованому Мелітополі прогримів сильний вибух фото 1

Нагадаємо, 13 січня окупаційна влада Бердянська заявила про підрив автомобіля одного з головних колаборантів міста.

До слова, 23 грудня, у  центрі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, підірвалася машина російських загарбників.  Згодом пропагандистські видання повідомили, що  внаслідок вибуху постраждали двоє людей. В авто було двоє співробітників ФСБ. Обидва дуже серйозно травмовані.

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Теги: вибух росія війна обстріл Україна Мелітополь

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