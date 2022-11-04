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На Херсонщині злетів у повітря готель, де базувалися рашисти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Херсонщині злетів у повітря готель, де базувалися рашисти
Інформації щодо втрат особового складу рашистів і кількості знищеної техніки поки немає
фото ілюстративне

Готельний комплекс «Золотий Фазан» знищено повністю

У ніч на 4 листопада на тимчасово окупованій Херсонщині дві години детонував готельний комплекс, у якому базувалися російські загарбники. Про це повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

«Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу «Золотий Фазан» поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація», – написав Рищук.

Відомо, що комплекс зруйнований повністю. Місцевих жителів не підпускають до місця влучання.

Інформації щодо втрат особового складу рашистів і кількості знищеної техніки поки немає.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашніх вибухів у Мелітополі та районі знищено десятки окупантів, військову техніку та їхню логістику.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

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