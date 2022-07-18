Кулеба про балансування Туреччини між Україною і РФ: Настав час для розмови

Глава української дипломатії прокоментував політичні відносини між Україною та Туреччиною

Туреччина веде складну гру з балансування. Зокрема, вона допомагає Україні у розблокуванні портів для вивезення зерна та демонструє, що готова допомагати Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.

Очільник МЗС зазначив, що офіційний Київ має низку питань до Анкари.

«Ми почали з турецькими партнерами відверто про них говорити. Це як у відносинах між друзями, є кілька етапів: спочатку ти починаєш помічати, що щось не те, але мовчиш – ну, друг. А потім воно наростає і ти розумієш, що настав час для розмови. Ми почали цю розмову. Нам Туреччина багато допомогла у військовому плані, політичному плані, але якщо виникають питання, ми їх вирішуватимемо», – пояснив чиновник.

Кулеба також зазначив, що Туреччина – член НАТО, і вона поводиться конструктивно у питанні розблокування членства Швеції та Фінляндії.

Глава МЗС України додав, що незабаром можуть відбутися повноцінні переговори між Україною та Туреччиною, де обговорять віч-на-віч усі питання.

Нагадаємо, раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.



