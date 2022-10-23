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Рашисти вдарили по Нікополю: троє постраждалих

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти вдарили по Нікополю: троє постраждалих
Росіяни вдарили по Нікополю з РСЗВ, є постраждалі
фото: М.Лукашук

Внаслідок атаки є пошкодження будівель

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню у неділю, 23 жовтня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.
 
За попередньою інформацією, троє людей постраждали.

Внаслідок атаки є пошкодження будівель. Також сталася пожежа.

Деталі уточнюються.

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Вчора росіяни обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії, четверо людей отримали поранення.

Нагадаємо, уранці 15 жовтня росіяни завдали чергового ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок ранкового обстрілу поранень зазнало п'ятеро людей. 

Теги: Telegram пожежа поранення росіяни Дніпропетровщина

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