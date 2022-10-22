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Рашисти знову обстріляли Нікопольський район: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти знову обстріляли Нікопольський район: є поранені
Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей
фото ілюстративне

Окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Червоногригорівській громаді

Російські загарбники знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Пообіді росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Понівечені житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що рашисти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей. Усі в лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 22 жовтня, окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

До слова, триває 241-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: війна росія окупанти Україна Дніпропетровщина

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