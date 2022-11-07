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Рашисти вигадали цинічний план, щоб розселити мобілізованих новобранців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти вигадали цинічний план, щоб розселити мобілізованих новобранців
фото ілюстративне

Окупанти вивісили список будинків, де є вільні вцілілі квартири і туди планують заселити своїх солдатів

Російські загарбники виселяють жителів Луганщини з їхніх квартир та розселяють там мобілізованих. Про це заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк в ефірі «Еспресо». 

«Росіяни викидають людей з їхніх квартир та розселяють там мобілізованих. Це стосується і нашої Сєверодонецької громади також. Ставлення окупантів до населення стає більш диким», – сказав Стрюк.

Зазначається, що окупанти навіть вивісили список будинків, де є вільні вцілілі квартири і туди планують заселити своїх солдатів.

Раніше повідомлялося, що рашисти на Луганщині масово викрадають місцевих мешканців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, з якою швидкістю ЗСУ просуваються на Луганщині.

До слова, розвідка попереджає, що найближчими днями російські загарбники можуть обстріляти житлові квартали Херсонської області, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

Теги: Україна окупанти Луганщина росія війна

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