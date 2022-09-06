Удар по багатоповерхівці в Харкові: поліція показала наслідки (фото, відео)

На місці обстрілів працюють рятувальники і поліція

Інформація про постраждалих внаслідок вибуху ще встановлюється

Російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку у Харкові. На місці обстрілів працюють рятувальники і поліція. Про це повідомив керівник Нацполіції області Володимир Тимошко.

«Черговий злочин російських вбивць. Ранковий мирний Харків здригнувся від потужних вибухів. Вбивці з РФ, вам доведеться відповісти за всі ваші злочини», – йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові Володимир Тимошко/Facebook

Поліція закликає мешканців Харкова без необхідності не знаходитись в місцях, у яких відсутні укриття.

Інформація про постраждалих встановлюється.

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові Володимир Тимошко/Facebook

Окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові Володимир Тимошко/Facebook

Раніше повідомлялося, що під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок. Згодом стало відомо, що ще одна ворожа ракета влучила в адміністративну будівлю.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:15 у Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

В ніч на 6 вересня Харків теж зазнав удару. В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. Під час розбору завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла.

До слова, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.